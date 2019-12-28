Пенсійний фонд запровадив "Електронну трудову книжку"

Фото: Пенсійний фонд України (УНІАН)

У книжці міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року

Пенсійний фонд України (ПФУ) створив новий сервіс на веб-порталі електронних послуг, який дозволяє громадянам переглядати відомості про трудову діяльність, - "Електронна трудова книжка". Про це повідомляє прес-служба ПФУ.

Як зазначається в повідомленні, у "Електронній трудовій книжці" інформація відображається про всі трудові відносини працівника за даними звітних відомостей роботодавця. Також міститься інформація про сплачені страхові внески з 1998 року.

Для громадян - це сервіс, який дозволяє дізнаватись детальну інформацію про свою трудову діяльність, а також про сплачені страхові внески. У разі втрати паперової трудової книжки не потрібно витрачати час на відновлення даних, адже вони будуть збережені в електронному форматі.

Застраховані особи та роботодавці також зможуть надавати інформацію про трудову діяльність до 1998 року у вигляді сканованих копій передбачених законодавством документів, засвідчених кваліфікованим електронним підписом. Наразі, Пенсійний фонд України розробляє відповідний порядок.

Для того, щоб скористатись послугою, слід зареєструватись на веб-порталі Фонду за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Нагадаємо, Кабінет міністрів готується скасувати паперові трудові книжки, замінивши їх цифровими аналогами. В електронних реєстрах, крім інформації про трудовий стаж, стануть вказувати, наприклад, дані про громадянство, кількість поїздок за кордон і всіх родичів.

Згідно із законом про державний бюджет України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.