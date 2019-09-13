Рада скасувала пленарне засідання у вівторок

Верховна рада України у п'ятницю, 13 вересня, скасувала проведення ранкового та вечірнього пленарних засідань у вівторок, 17 вересня, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну пропозицію на голосування виніс перший віце-спікер Ради Руслан Стефанчук. За таке рішення проголосували 299 нардепів. Таким чином, парламентарі 17 вересня будуть працювати у комітетах.

Нагадаємо, Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №1042-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо планування та системності законотворчої діяльності Верховної ради".

Крім того, Рада планує обмежити кількість депутатських запитів. Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів".

РБК-Україна писала, що перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук вчора заявив, що Верховна Рада України 9 скликання вперше провалила голосування за закон. Мова йшла про законопроект №1075 "Про внесення змін у закон" Про правонаступництво України "про скасування дії актів СРСР та УРСР на території України".