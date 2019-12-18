Рада скасувала тиждень пленарних засідань у січні

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому проект постанови №2609 "Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної ради України дев'ятого скликання", якою нардепи скасували проведення пленарних засідань з 21 по 24 січня. За постанову проголосували 325 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документом визначається, що 17 січня відбудеться пленарне засідання, у ході якого оголосять про час закриття сесії.

"У тиждень з 13 по 17 січня: 17.01 година запитань до уряду. Пленарне засідання. Оголошення про час закриття сесії. Самостійна робота народних депутатів України, пов’язана із здійсненням депутатських повноважень… Тиждень з 20 по 24 січня: робота з виборцями", - вказано у тексті постанови.

Нагадаємо, голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що парламент може змінити графік роботи у січні 2020 року. "З 20-го по 25 січня змінити з пленарного на тиждень роботи в регіонах з виборцями", - зазначав спікер парламенту.

Як писало РБК-Україна, перший віце-спікер Верховної ради Руслан Стефанчук анонсував, що парламент з лютого почне працювати за планом законопроектних робіт. Він закликав фракції надавати свої пропозиції щодо формування цього плану.