Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітету доручили розглянути зміну роботи ВР у січні 2020 року

Парламент може змінити графік роботи у січні 2020 року. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне питання доручено розглянути регламентному комітету.

"Питання, запропоноване Тарасом Батенком і підтримане фракцією "Голос". Я так розумію, раніше обговорювалось і фракцією "Слуга народу". Я поставлю пропозицію дати доручення розглянути це питання регламентному комітету і після цього розглянути питання щодо зміни роботи Верховної ради у січні 2020 року", - заявив Разумков.

Він наголосив, що зміни стосуватимуться другого пленарного тижня у січні.

"Сергій Кальченко, прошу це розглянути на засіданні комітету. Це другий тиждень. З 20-го по 25 січня змінити його з пленарного тижня на тиждень роботи у регіонах з виборцями", - заявив Разумков.

Спікер наголосив, що цього тижня Рада розгляне зміни у сесійній залі.

Нагадаємо, Разумков на сьогоднішній день не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання. Разом з тим він допускає, що парламент буде працювати менше за встановлений термін у п'ять років.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради.