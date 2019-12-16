ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:45
Рада може змінити графік роботи у січні, - Разумков
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітету доручили розглянути зміну роботи ВР у січні 2020 року

Парламент може змінити графік роботи у січні 2020 року. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідне питання доручено розглянути регламентному комітету.

"Питання, запропоноване Тарасом Батенком і підтримане фракцією "Голос". Я так розумію, раніше обговорювалось і фракцією "Слуга народу". Я поставлю пропозицію дати доручення розглянути це питання регламентному комітету і після цього розглянути питання щодо зміни роботи Верховної ради у січні 2020 року", - заявив Разумков.

Він наголосив, що зміни стосуватимуться другого пленарного тижня у січні.

"Сергій Кальченко, прошу це розглянути на засіданні комітету. Це другий тиждень. З 20-го по 25 січня змінити його з пленарного тижня на тиждень роботи у регіонах з виборцями", - заявив Разумков.

Спікер наголосив, що цього тижня Рада розгляне зміни у сесійній залі.

Нагадаємо, Разумков на сьогоднішній день не бачить перспектив для дострокового припинення повноважень Верховної ради дев'ятого скликання. Разом з тим він допускає, що парламент буде працювати менше за встановлений термін у п'ять років.

Як писало РБК-Україна, за даними опитування КМІС, у кінці листопада 2019 року більшість українців вже негативно оцінювали діяльність нової Верховної ради.

У Раді назвали строки розгляду закону про гральний бізнес У Раді назвали дату розгляду закону про ринок землі
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся