Рада скасувала ліцензії операторам телекомунікацій

Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект №1050 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 349 парламентаріїв.

Слід зазначити, цей проект закону був визначений президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний.

Законом передбачається усунути законодавчу колізію норм закону про ліцензування і закону про телекомунікації, а саме виключити з переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, діяльність у сфері телекомунікацій. Документом передбачається замінити ліцензування видів діяльності в сфері телекомунікацій на надання повідомлення суб'єктами господарювання.

У пояснювальній записці зазначено, що закон сприятиме зменшенню адмінтиску на суб'єкти господарювання та спрощення умов започаткування та ведення бізнесу в сфері телекомунікацій.

Нагадаємо, даний закон ВР прийняла за основу 10 вересня. Нардепи проголосували за підготовку документа до другого читання за скороченою процедурою.

Додамо, в кінці липня Кабінет міністрів України скасував ліцензування при імпорті та експорті спирту, алкоголю і сигарет.

Як писало РБК-Україна, Рада сьогодні прийняла в другому читанні законопроект №1080 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуальний кодекс України щодо зменшення тиску на бізнес".