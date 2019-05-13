Рада відхилить постанови про скасування "мовного закону" у вівторок

Регламентний комітет парламенту має негайно розглянути постанови про скасування "мовного закону". Про це заявив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що після цього нардепи зможуть розглянути і відхилити відповідні постанови.

"Нам треба невідкладно відхилити постанови, які блокують підписання закону. Тому я звертаюсь до регламентного комітету з проханням і зверненням невідкладно розглянути усі постанови, які надійшли до Апарату ВР, щоб ми завтра могли відхилити всі ці постанови та підписати цей історичний закон", - повідомив Парубій.

Глава Ради також обурився спробами скасування цього закону.

"Робляться неймовірні спроби для скасування закону про функціонування української мови, який ми прийняли. Зокрема, була рейдерська спроба заблокувати підписання закону", - додав він.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва відмовив у задоволенні заяви громадської організації до Парубія про заборону підписувати "мовний закон".

Як писало РБК-Україна раніше, 10 травня в Окружний адмінсуд Києва надійшла заява до спікера ВР Андрія Парубія про заборону підписувати "мовний закон".

Додамо, сам глава парламенту назвав позов про заборону підписувати "мовний закон" спробою проросійського реваншу. Він зазначив, що у вівторок, 14 травня, на голосування Верховної ради України будуть поставлені і провалені постанови про скасування голосування за закон про мову.

Парубій також обіцяв не дозволити "зірвати підписання закону про функціонування української мови". При будь-яких умовах на наступному тижні закон буде підписаний і набуде чинності, запевнив спікер Ради.

Додамо, 25 квітня Верховна рада у другому читанні прийняла "мовний закон". Документ регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.