Рада відхилила закон про розширення переліку держчиновників

Верховна рада України остаточно відхилила законопроект № 0970 (№5263 в попередньому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (про статус працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За відповідне рішення проголосували 330 народних депутатів.

Так, Головне науково-експертне управління звертає увагу на те, що Рада 9 скликання раніше ухвалила закон "Про внесення змін у деякі закони України про перезавантаження влади", в якому були вирішені ті питання, на які п'ятий президент Петро Порошенко звертав увагу в своїх пропозиціях до раніше ветованого законопроекту.

Раніше комітет Верховної ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту остаточно відхилити даний законопроект.

Нагадаємо, в жовтні 2016-го Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №5263 "Про внесення змін до закону "Про державну службу" (про статус працівників секретаріатів депутатських фракцій (груп)". Документ підтримав 241 парламентарій.