Рада відхилила закон про бізнес-омбудсмена

Верховна рада України відхилила законопроект №0944 "Про установу бізнес-омбудсмена". Відповідний проект закону парламент восьмого скликання схвалив за основу у першому читанні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Слід зазначити, що профільний комітет рекомендував зняти з розгляду даний законопроект у звязку з тим, що проект втратив актуальність.

Нагадаємо, на початку лютого комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відхилити законопроект №0944 "Про установу бізнес-омбудсмена". Замголови комітету Дмитро Кисилевський запропонував зняти проект з розгляду, оскільки напрацьовується новий, узгоджений з усіма зацікавленими сторонами.

Як писало РБК-Україна, парламент 8 скликання у травні 2016 року прийняв у першому читанні за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарії.

Так, у жовтні того ж року спікер Ради 8 скликання Андрія Парубій наголошував, що введення посади бізнес-омбудсмена - це питання боргу парламенту перед Європейським союзом.