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Комітет рекомендує Раді відхилити закон "Про установу бізнес-омбудсмена"

Новини » Політика     10.02.2020 - 17:52
Комітет рекомендує Раді відхилити закон "Про установу бізнес-омбудсмена"
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Рада 8 скликання схвалила відповідний законопроект за основу

Комітет Верховної ради з питань економічного розвитку рекомендує парламенту відхилити законопроект №0944 "Про установу бізнес-омбудсмена". Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Відповідний проект закону Рада 8 скликання схвалила за основу у першому читанні.

"Члени комітету обговорили проект закону "Про установу бізнес-омбудсмена" (№0944), ухвалений в першому читанні парламентом попереднього скликання. Заступник голови комітету Дмитро Кисилевський запропонував зняти проект з розгляду, оскільки напрацьовується новий, узгоджений з усіма зацікавленими сторонами. Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній раді зняти з розгляду проект закону №0944 як такий, що втратив актуальність", - вказано у повідомленні.

Крім того, голова комітету Дмитро Наталуха закликав народних депутатів долучитися до розробки нового системного законопроекту щодо установи бізнес-омбудсмена.

Нагадаємо, парламент 8 скликання у травні 2016 року прийняв у першому читанні за основу законопроект №4591 "Про установу бізнес-омбудсмена". За документ тоді проголосували 242 парламентарія.

Як писало РБК-Україна, у жовтні того ж року спікер Ради 8 скликання Андрія Парубій наголошував, що введення посади бізнес-омбудсмена - це питання боргу парламенту перед Європейським союзом.

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