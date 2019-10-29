Рада відхилила зміни до законів щодо протидії торгівлі людьми

Фото: засідання Верховної ради (РБК-Україна)

Рада 8 скликання прийняла цей проект за основу в листопаді 2017 року

Верховна рада відхилила у другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми і захисту постраждалих осіб", передає кореспондент РБК-Україна.

Пропозицію відхилити проект підтримали 287 нардепів.

Так, згідно з висновками Головного науково-експертного управління ВР, даний проект містить системні недоліки, які не усувають правки, внесені в ході підготовки документа до другого читання.

У профільному комітеті підкреслили, що за час, що минув після прийняття законопроекту в першому читанні був прийнятий ряд інших нормативно-правових актів, які врегульовують багато питань.

Члени комітету зазначили, що даний проект закону втратив свою актуальність.

Зокрема, проектом акта пропонувалося привести визначення "торгівля людьми" згідно з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Також планувалося розширити коло суб'єктів національного механізму взаємодії, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та передбачити здійснення центральними органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення безпеки жінок, дівчат, чоловіків і хлопців з інвалідністю від сексуального насильства та експлуатації

Нагадаємо, 24 жовтня профільний комітет рекомендував парламенту відхилити у другому читанні законопроект №6125 (0940 в новому скликанні парламенту, - ред.) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення протидії торгівлі людьми і захисту постраждалих осіб".

Додамо, що в листопаді 2017 року Верховна рада 8 скликання підтримала за основу в першому читанні законопроект №6125.

Крім того, в кінці липня в Організації з безпеки і співробітництва в Європі повідомили, що понад 70% жертв торгівлі людьми складають жінки.