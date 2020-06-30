Рада може відмовитися від обмежень виплат нардепам і чиновникам

Верховна рада може скасувати обмеження виплат народним депутатам та чиновникам. У парламенті зареєстрували відповідний проект закону №3708.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Зазначимо, у квітні Рада ухвалила зміни до державного бюджету на 2020 рік. Відповідно до них, виплати членам виконавчих органів та наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам обмежили.

Зокрема, у квітні 2020 року та на період до завершення місяця, в якому скасовується карантин, місячна винагорода і заробітна плата керівникам, членам виконавчих органів та наглядових рад суб’єктів господарювання держсектору економіки не могла перевищувати 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

Також, відповідно до закону, зарплата, грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ (включаючи органи держвлади та інші держоргани, органи місцевого самоврядування) не могли бути понад 10 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2020 року.

Тобто, на час карантину нарахована заробітна плата обмежена максимальним розміром 47230 гривень.

Однак проект, який внесли у ВР, пропонує це обмеження зняти.

"Пропонується внести зміну до частини третьої статті 29 закону "Про державний бюджет України на 2020 рік", якою передбачити, що обмеження застосовується і діє не більше трьох місяців з дня застосування цього обмеження", - вказано у пояснювальній записці.

Нагадаємо, 13 квітня Рада підтримала доопрацьований законопроект №3279-д про зміни до бюджету-2020, у якому передбачені додаткові виплати медичним працівникам та скорочення виплат чиновникам.

Як писало РБК-Україна, у травні Верховний суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину.