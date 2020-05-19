Фото: голова Верховного суду України Валентина Данішевська (прес-служба Верховного Суду)

Раніше суддівське співтовариство обурилося і виступило проти зниження зарплат

Верховний суд виступив проти зниження зарплат суддів на час карантину. Голова ВС Валентина Данішевська заявила, що таке втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади.

Про це вона сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

Зазначимо, суддівське співтовариство раніше обурилося і виступило проти обмеження розміру суддівської винагороди до 47 тисяч гривень на час карантину. На питання про те, чому була така бурхлива реакція, Данішевська відповіла:

"Є Конституція України, є закони. У нас хіба дозволяється обмежити хоч комусь зарплату із сьогодні на завтра? Просто взяти і сказати: із завтрашнього дня зарплати вам не буде?

По-перше, це зміна істотних умов праці, якщо говорити загально. Це стосується не лише суддів, а й всіх тих, хто потерпає від цього. І про це, як мінімум, потрібно попереджати.

По-друге, це порушення принципу правової визначеності. Держава запрошувала знаних юристів брати участь у конкурсах, претендувати на посади, зазначала умови такої роботи, а потім через певний час вирішила не просто змінити умови, а звести їх до майже середньої зарплати. Це те, що не можна робити стосовно всіх людей, не кажучи вже про суддів.

По-третє, ми вбачаємо абсолютну непропорційність такого втручання щодо суддів. І це очевидний наступ на незалежність судової системи. Ми провели дослідження і з'ясували, що в нашій країні близько 200 тисяч чиновників, але це зменшення заробітної плати торкнулося менше ніж 1% з них. Та воно стосується 100 % суддів. Це очевидна непропорційність.

Ми розуміємо тяжке становище країни в цей час, але таке непропорційне втручання свідчить про порушення принципу незалежності судової влади", - сказала голова ВС.

Вона додала, що 29 травня відбудеться Пленум Верховного Суду з цього питання. Він вирішить, чи є підстави для звернення в Конституційний суд України.

Нагадаємо, глава Верховного суду також розповіла про спілкування з Офісом президента. Вона частіше веде комунікацію з заступником керівника ОП Андрієм Смирновим.

Крім того, Данішевська висловила стурбованість тиском у справі Приватбанку. Верховний суд звернувся у правоохоронні органи. Мова йде про тиск та інформаційні атаки.

Автор: Олег Черниш