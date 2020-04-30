Рада засудила репресії проти українців у РФ

Верховна рада схвалила проект постанови №3068 "Про Звернення Верховної ради до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо засудження триваючої збройної агресії Російської Федерації проти України, незаконної анексії АР Крим і Севастополь та окупації окремих районів Донецької і Луганської областей, політичних репресій проти громадян України та щодо звільнення політичних в'язнів - громадян України", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 309 парламентаріїв.

ВР звертається до парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій із закликом посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення РФ збройної агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

"Використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми щодо Російської Федерації з метою негайного звільнення нею всіх осіб, захоплення яких спричинене триваючою збройною агресією Російської Федерації проти України, а також усіх інших громадян України, яких Російська Федерація незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, окремих районів Донецької і Луганської областей та на території Російської Федерації", - сказано у постанові.

Також Рада просить світову спільноти засудити дії РФ з переслідування осіб за вираження поглядів, думки, совісті та релігії, участь в мирних зібраннях, об’єднаннях, а також вимагати забезпечення вільного розвитку традицій та культурної самобутності на тимчасово окупованих територіях України.

"Вимагати від Російської Федерації припинити депортацію цивільного населення тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та переміщення громадян Російської Федерації на тимчасово окуповану територію України", - закликають українські парламентарі.

Нардепи також просять застосовувати всі можливі види санкцій до фізичних та юридичних осіб, органів держвлади Росії, органів окупаційної влади РФ, причетних до провадження окупаційної політики на тимчасово окупованих територіях України та грубих порушень прав людини.

Рада закликає парламенти інших держав вимагати від Росії припинити спроби розширення своєї юрисдикції на ядерні об’єкти та інфраструктуру в анексованому Криму та використання захоплених українських підприємств оборонної промисловості; а також припинити нарощування присутності військових сил у Чорному та Азовському морях.

"Відмовитися від усіх видів військового співробітництва з Російською Федерацією, включно з проведенням спільних військових навчань та передачі оборонних технологій, а також утриматися від дій та заяв, які заохочуватимуть Російську Федерацію до продовження агресивної мілітаристичної зовнішньої політики, включно з продовженням збройної агресії проти України", - зазначається у документі.

Нагадаємо, проект постанови №3068 був зареєстрований у Раді 14 лютого, спочатку його текст був відсутній.

Як писало РБК-Україна раніше, у Раді зареєстрували законопроект №3057 "Про Національне агентство України з питань подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації". Авторами законодавчої ініціативи є 59 народних депутатів від різних політичних сил.