Рада за основу поддержала законопроект о принудительной эвакуации детей из зоны боевых действий

Народные депутаты 11 февраля приняли за основу законопроект №12353 об обязательной эвакуации детей из зоны боевых действий. Он изменит законодательство в сфере эвакуации населения в условиях правового режима военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады и народного депутата Ярослава Железняка.
По данным Железняка, законопроект поддержали 275 народных депутатов.
В документе говорится об уточнении полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе и обязательной. Также он поможет устранить пробелы относительно запрета или ограничения въезда, пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация.
О чем еще говорится в законопроекте:
Напомним, сегодня мы писали о том, что в Сумской области были эвакуированы все дети из 90 населенных пунктов вблизи границы с Россией.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области объявили принудительную эвакуацию детей с их родителями из 12 населенных пунктов Шаховской общины.
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