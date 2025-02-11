В Сумской области эвакуировали всех детей из 90 населенных пунктов приграничья

В Сумской области были эвакуированы все дети из 90 населенных пунктов вблизи границы с Россией. Это связано с угрозами со стороны врага.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По его словам, с приграничья Сумской области эвакуировали 777 детей. Их размещают в транзитных центрах, где оказывают психологическую и финансовую помощь.

"В первую очередь мы занимаемся эвакуацией детей. На сегодня мы эвакуировали 777 детей были эвакуированы из 90 населенных пунктов приграничных общин, где детям угрожал враг", - рассказал Артюх.

Он отметил, что работа по эвакуации жителей приграничья продолжается. Сейчас в области созданы соответствующие транзитные центры, где эвакуированные получают финансовую, гуманитарную помощь.

Ситуация в Сумской области

Российская армия продолжает обстреливать Сумскую область из артиллерии, применяя дроны на авиабомбы.

Под ударом постоянно находятся как приграничные районы, так и областной центр.

Также в ноябре сообщалось, что в Сумской области местные власти готовятся к возможной эвакуации жителей Краснопольской общины, которая стала целью для новых усиленных обстрелов со стороны России.