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Комітет ВР прийняв рішення щодо закону про пенсійний вік для жінок

Новини » Політика     29.11.2019 - 17:37
Комітет ВР прийняв рішення щодо закону про пенсійний вік для жінок
Фото: засідання комітету (Анастасія Світлевська/РБК-Україна)

Комітет у ході засідання у п'ятницю розглянув пропозиції президента до відповідного законопроекту

Комітет парламенту з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував Верховній раді відхилити законопроект №0972 щодо пенсійного віку жінок. Про відповідне рішення оголосила голова комітету Верховної Ради України, нардеп від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, 29 листопада комітет розглянув пропозиції президента України до закону "Про внесення змін до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо удосконалення пенсійного забезпечення" (реєстр. №0972). У пропозиціях пропонується відхилити даний проект закону.

Зокрема, учасниками з обговорення законопроекту на засіданні стали представники Міністерства юстиції, уповноваженого ВР з прав людини, а також представники Міністерства соцполітики та Пенсійного фонду.

"Підтримати? Хто за? Рішення прийнято", - повідомила Третьякова.

За рішення проголосувала більшість членів комітету. Водночас, на засіданні обговорювалось, що для подолання вето за закон має проголосувати 300 народних депутатів.

Даний закон пропонував дозволити до 2022 року жінкам виходити на пенсію в 55 років за наявності 30-річного стажу і за умови звільнення з роботи.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що ВР розгляне з пропозиціями президента законопроект №0972.

Як писало РБК-Україна, у січні 2015 року парламентарії підтримали в першому читанні і в цілому даний проект закону. За нього проголосували 256 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Однак уже в лютому 2015-го п'ятий президент України Петро Порошенко ветував законопроект. У своїх пропозиціях він підкреслював, що протягом останніх років спостерігається дефіцит бюджету ПФУ, і тому на той момент було відсутнє фінансове забезпечення для реалізації цього закону.

Підкреслимо, Рада 8 скликання так і не розглянула пропозиції глави держави до цього закону, в зв'язку з чим він і був переданий на розгляд парламенту нового скликання.

Комітет Ради розгляне законопроект про виплату пенсій жителям ОРДЛО Комітет ВР розгляне ветований закон про пенсійний вік для жінок
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