Рада схвалила закон Зеленського про відповідальність за незаконне збагачення

Верховна рада України запровадила механізм цивільної конфіскації корупційних активів: ВР прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 у другому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 259 парламентаріїв.

Закон передбачає запровадження механізму цивільної конфіскації корупційних активів, а також повернення кримінальної відповідальності на незаконне збагачення.

Документ доповнює Кримінальний кодекс положеннями, які встановлюють кримінальну відповідальність за придбання чиновником активів, вартість яких перевищує на 6,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян його законні доходи. Зокрема, придбання таких активів карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 11 вересня Верховна рада прийняла законопроект президента Володимира Зеленського №1031 за основу в першому читанні, документ підтримали 316 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, закон Зеленського про незаконне збагачення був зареєстрований у Раді ще на початку червня.

Варто відзначити, на початку жовтня повідомлялося, що антикорупційний комітет Верховної ради частково підтримав поправки до законопроекту президента Володимира Зеленського, якими може бути знижений поріг незаконного збагачення. Так, комітет частково підтримав кілька поправок, у яких говорилося про зниження порогу незаконного збагачення до 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян замість 15 тисяч, як було в редакції першого читання.