Рада схвалила закон про військову стандартизацію відповідно до вимог НАТО

Парламент ухвалив у другому читанні урядовий законопроект №8370 про внесення змін до деяких законів України про військові стандарти відповідно до стандартів НАТО. Документ підтримали 229 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, законом передбачається доповнити закон "Про оборону України" новими термінами: "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт" і "стандарт у сфері оборони держави-члена НАТО".

Зокрема, Міністерству оборони України надаються повноваження щодо забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері військової стандартизації та визначення органу військової стандартизації.

Також вносяться зміни в закон "Про стандартизацію" про поширення сфери його дії на військові стандарти.

Додамо, раніше Кабінет міністрів підкреслював, що необхідність прийняття проекту закону №8370 пов'язана із зовнішньополітичним курсом України, який спрямований на набуття членства в НАТО, оскільки країнам-партнерам настійно рекомендується застосовувати політику НАТО зі стандартизації.

Нагадаємо, парламент 18 грудня 2018-го підтримав цей закон за основу в першому читанні.

Як писало РБК-Україна, в жовтні минулого року заступник начальника управління співробітництва з НАТО урядового офісу з питань європейської та євроатлантичної інтеграції секретаріату Кабміну Сергій Вербицький відзначав, що Україна не зможе досягти всіх стандартів НАТО до 2020 року.