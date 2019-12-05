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Рада прийняла закон про компетентності НКРЕКП за основу

Новини » Політика     05.12.2019 - 16:58
Рада прийняла закон про компетентності НКРЕКП за основу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Законом пропонується визначити НКРЭКУ як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2490-1 "Про внесення змін у закон "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг" та інших законів України (щодо приведення у відповідність з вимогами Конституції України)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 262 народних депутата.

Законом пропонується визначити НКРЕКП як постійний центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів України.

"Прийняття законопроекту дозволить, згідно з рішенням Конституційного суду, створити правові підстави для функціонування НКРЕКП як постійного центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом, збереже її незалежність, а також забезпечить виконання Україною своїх зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством взятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства та Угодою про асоціацію Україна - ЄС", - зазначено в пояснювальній записці

Так, положеннями законопроекту регулюються порядок призначення членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів регулятора, членів регулятора - за результатами відкритого конкурсу, без перевищення відповідними органами та посадовими особами своїх законних повноважень.

Нормами законопроекту передбачено заборону звільнення членів Нацкомісії у разі складення повноважень Кабміну перед новообраною Радою, відставки уряду, яка прийнята парламентом або формування нового складу Кабміну.

Раніше голова комітету з питань енергетики Андрій Герус заявив, що в разі неприйняття закону з 1 січня НКРЕКП буде недійсним регулятором.

Нагадаємо, у червні Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП. Суд зазначив, що повноваження глави держави не передбачають право створення такого органу. Комісію утворив п'ятий президент Петро Порошенко.

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