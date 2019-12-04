Рада схвалила закон про отримання добровольцями статусу УБД

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2045-1 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу і соціальних гарантій окремим особам з числа учасників антитерористичної операції", яким буде запроваджено механізм отримання статусу учасника бойових дій добровольцями, передає кореспондент РБК -Україна.

За документ проголосували 329 парламентарів.

Зокрема, вносяться зміни в закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У перелік учасників бойових дій включаються особи, які в складі добровольчих формувань, які були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, на протязі не менше 30 календарних днів, в тому числі за сукупністю днів, брали безпосередню участь в антитерористичній операції , перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах і в період здійснення зазначених заходів, у взаємодії зі Збройними силами України, Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією, Національною гвардією, Службою безпеки України та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами.

Підкреслимо, до другого читання було внесено норму щодо отримання статусу УБД особами-добровольцями, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, тобто вже не в АТО, а в операції Об'єднаних сил.

Ця норма викликала спротив у фракції "Європейська солідарність", де стверджували, що таке формулювання є лазівкою для отримання статусу УБД бойовиками.

"Дали лазєйку, що статус можливий учасника бойових дій отримують бойовики, сепаратисти. Ця поправка була протягнута у тіло закону… У цій поправці йде дуже велика небезпека. Створюється колізія, коли статус учасника бойових дій зможуть отримати не добровольці, а люди, які не мали до цього жодного відношення", - зазначила нардеп Ірина Геращенко.

Після цього Рада оголосила перерву, у ході якої парламентарі вирішили прибрати цю норму і врегулювати дане питання окремим законопроектом.

Зазначимо, даний статус пропонується не поширювати на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення АТО (в тому числі здійснювали волонтерську діяльність) .

Законом пропонується також встановити механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій таких осіб і встановлюються відповідні підстави.

Нагадаємо, Верховна рада України в кінці жовтня прийняла законопроект №2045-1, за документ проголосував 321 парламентарій.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Володимир Зеленський у середині вересня заявив, що Рада незабаром ухвалить закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.

Додамо також, комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував ВР прийняти законопроект №2045-1.