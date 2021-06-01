Рада схвалила закон про основи регіональної державної політики за основу: що пропонується

"За" проголосували 247 парламентаріїв.

Згідно з проектом, вводиться трирівнева система стратегічного планування: держава - регіон - суспільство. Передбачена наявність затвердженої стратегії у територіальних громадах з населенням понад 10 тисяч осіб і її відповідність цілям Державної та регіональної стратегій розвитку до 2027 року.

Розширюється перелік об'єктів державної регіональної політики. Крім звичних адміністративно-територіальних одиниць, вводяться певні типи територій у регіонах, які потребують особливої ​​уваги з боку держави.

Вони вже визначені в Державній стратегії регіонального розвитку. Йдеться про сільські території, центри економічного зростання, міста, Карпати, Азов - Чорне море тощо.

Передбачена прив'язка регіональних і місцевих стратегій розвитку до Державної стратегії. Посилюється інституційна підтримка регіонального розвитку.

Йдеться про розширення кола агентств регіонального розвитку. Водночас пропонується дати їм право надавати платні послуги. Засновувати ці агентства хочуть дозволити не тільки облдержадміністраціям, а й міським, селищним та сільським радам.

Передбачена і цифровізація процесу управління регіональним розвитком і впровадження єдиної геоінформаційної системи, яка дозволить ефективно оцінювати розвиток регіонів і територіальних громад.