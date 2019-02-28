Рада схвалила за основу закон про уповноваженого економічного оператора

Закон повинен спростити митні формальності для підприємств з високим ступенем довіри

Верховна рада Украины в четверг, 28 февраля, одобрила за основу в первом чтении законопроект №7473 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины по поводу некоторых вопросов выполнения главы 5 раздела IV Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны". Документ после нескольких неудачных попыток поддержали 234 парламентария, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке указано, что принятие документа будет способствовать упрощению таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия.

"Принятие законопроекта обеспечит повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешнем и внутреннем рынке... Реализация закона положительно повлияет на рынок труда, поскольку законопроект направлен на расширение свободы предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности украинских предприятий на внешних и внутреннем рынке, что в свою очередь, станет основой для создания новых рабочих мест", - отмечается в ней.

Напомним, ранее глава комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина подчеркивала, что данный законопроект является важным для украинского бизнеса.

Как писало РБК-Украина, Министерство финансов приветствовало решение комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержать законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора, аналогичного тому, что функционирует в ЕС.

Добавим, налоговый комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект об изменениях в Таможенный кодекс о введении института уполномоченного экономического оператора.