Рада схвалила криміналізацію незаконного видобутку бурштину

Верховна рада України у другому читанні підтримала законопроект №2240 про врегулювання питань видобутку бурштину, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 279 парламентаріїв.

Зокрема, пропонується Кримінальний кодекс України доповнити статтею 240, згідно з якою незаконний видобуток, збут, придбання і перевезення бурштину караються штрафом від 3 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів (51 тис. - 17 тис. гривень). Також може застосовуватися захід у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Ті самі дії, вчинені повторно або у великих розмірах, або на територіях чи об'єктах природно-заповідного фонду, караються позбавленням волі на строк від 4 до 7 років з конфіскацією майна.

Сприяння посадової особи з використанням службового становища карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Законом запроваджується механізм резервування земельних ділянок для потреб надрокористування до початку проведення аукціону чи конкурсу. Також запроваджується єдиний дозвіл на розвідку з правом видобування строком на 5 років на ділянки до 10 га із визначенням початкової вартості продажу на аукціоні.

Згідно із документом, початкова ціна продажу на аукціоні спеціального дозволу на видобуток бурштину складатиме двісті неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один гектар землі.

Нагадаємо, 12 листопада Рада в першому читанні підтримала законопроект № 2240 про врегулювання питань видобутку бурштину. За документ проголосували 342 нардепа.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань екологічної політики та природокористування рекомендував Верховній раді остаточно прийняти законопроект №2240 про криміналізацію незаконного видобутку бурштину.

Додамо також, Кабінет міністрів України подав до ВР три законопроекти про видобуток бурштину. До цього уряд схвалив пакет відповідних законопроектів.