Держкомпанії негайно заплатять до бюджету дивіденди за минулий рік, - рішення уряду
Кабінет міністрів розпорядився забезпечити в одноденний строк авансове перерахування в повному обсязі до державного бюджету суми річних дивідендів. Рішення стосується компаній, де частка держави перевищує 50%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 25 березня 2022 р. № 244-р.
Згідно з рішенням, дивіденди заплатять НАК "Нафтогаз України", "Украгролізинг", "Ліки України", "Укргідроенерго", "Українські енергетичні машини", компанія "Укрбуд", "Нижньодністровська ГЕС".
Раніше Кабмін встановив базовий норматив дивідендів для держкомпаній в розмірі 50 відсотків. Крім того, затверджений базовий норматив:
- для НАК "Нафтогаз України" у розмірі 95 відсотків;
- для "Укргідроенерго" у розмірі 40 відсотків;
- для компанії "Укрбуд" у розмірі 95 відсотків;
- для "Украгролізинг" у розмірі 80 відсотків;
- для "Укрпошти" у розмірі 80 відсотків.
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