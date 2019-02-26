Рада схвалила допуск іноземних військових на навчання в Україну

Парламент схвалив президентський законопроект за основу і в цілому

Верховная рада во вторник, 26 февраля, одобрила за основу и в целом законопроект №10067 о допуске подразделений Вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины. За закон проголосовали 263 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, на финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины и за ее пределами в 2019 году предусмотрено 40 млн 220,1 тыс. гривен.

"Решение президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях по подготовке подразделений вооруженных сил, украинско-американских учениях "Репид Трайдент - 2019", украинско-американских учениях "Си Бриз - 2019", украинско-румынских учениях "Риверайна - 2019", многонациональных учениях "Кленовая Арка - 2019" и украинско-британском учении "Вориер Вотчер - 2019" одобрить", - говорится в тексте закона.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Как писало РБК-Украина, в понедельник спикер парламента Андрей Парубий анонсировал рассмотрение закона о допуске иностранных военных во вторник. Он подчеркивал, что этот закон будет одним из первых в повестке дня.

Напомним, 20 февраля президент Петр Порошенко внес в Раду законопроект №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях.