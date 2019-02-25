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Рада може звернутися до Мін'юсту щодо екстрадиції Януковича

Новини » Політика    25.02.2019 - 12:39
Рада може звернутися до Мін'юсту щодо екстрадиції Януковича
Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Нардепи мають звернутися щодо направлення Росії відповідного запиту

Народні депутати мають звернутись до Міністерства юстиції стосовно направлення запиту Росії з вимогою екстрадувати засудженого в Україні президента-втікача Віктора Януковича. Про це повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну пропозицію вона озвучила у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

"Я би дуже хотіла, щоб ми від Верховної ради звернулися до Міністерства юстиції із запитанням, чи направлено запит до Російської Федерації щодо екстрадиції Віктора Януковича, який був засуджений на 13 років в Україні", - повідомила Геращенко.

Нагадаємо, платні адвокати Януковича подали апеляційну скаргу на вирок Оболонського районного суду Києва, згідно з яким екс-президента засудили до 13 років в'язниці за державну зраду.

Як писало РБК-Україна раніше, захисник президента-втікача Олександр Байдик звернувся до суду із заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Так, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді і веденні агресивної війни та засудили до 13 років в'язниці.

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