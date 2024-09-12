Совет НБУ утвердил Принципы денежно-кредитной политики: что будет с ценами и курсом доллара

Цели по инфляции

Как отмечается в сообщении НБУ, де-факто НБУ вернулся к режиму таргерирования инфляции в первом полугодии 2024 года, в частности, заявил о намерениях сохранить умеренные темпы инфляции в 2024 году и вернуть ее к цели 5% в ближайшие годы. Этому предшествовал переход к управляемой гибкости курса и усиление роли учетной ставки.

Теперь Основными принципами официально определено, что монетарная политика НБУ направляется на приведение инфляции к цели 5% на должном горизонте политики, который не будет превышать три года.

В то же время такой формат будет отличать текущий режим от полноценного инфляционного таргетирования, который действовал до полномасштабного вторжения, когда горизонт возврата инфляции к цели составлял 9-18 месяцев.

"НБУ намерено использовать гибкое инфляционное таргетирование до нормализации функционирования экономики и восстановления полноценного формата инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом", - говорится в сообщении.

Валютно-курсовая политика

Согласно Основным принципам денежно-кредитной политики, НБУ и в дальнейшем будет придерживаться принципов управляемой гибкости обменного курса как переходного режима на пути возвращения к плавающему курсообразованию.

Важной задачей НБУ остается сохранение устойчивой и контролируемой ситуации на валютном рынке, а также поддержание двусторонних колебаний обменного курса. Это будет способствовать удержанию инфляционных и курсовых ожиданий под контролем, сохранению доверия к гривне и защите международных резервов.

"В то же время постепенное усиление связи обменного курса с рыночной конъюнктурой позволит усилить роль обменного курса как поглотителя шоков, улучшит осознание валютных рисков и будет способствовать повышению адаптивности украинской экономики к внутренним и внешним изменениям", - говорится в сообщении НБУ.

Таргетирование инфляции – это монетарная политика, которую используют центральные банки для поддержания стабильной инфляции на определенном уровне или в узком диапазоне. Основная цель этой политики – обеспечить предполагаемый и стабильный рост цен, способствующий экономической стабильности.

Центральный банк, использующий таргетирование инфляции, объявляет целевой уровень инфляции (например, 5% в год) и принимает соответствующие меры для достижения этого уровня. Если инфляция начинает превосходить целевой уровень, банк может повысить процентные ставки, чтоб понизить спрос и охладить экономику. Если инфляция слишком низкая, банк может снизить ставки, чтобы стимулировать экономическую активность и повысить инфляцию до желаемого уровня.