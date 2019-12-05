Рада відмовилася звільняти Яременка

Верховна рада України відмовилася призначати нового главу комітету парламенту з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва на заміну Богдану Яременку, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи провалили відповідний проект постанови №2534 "Про внесення змін до постанови Верховної ради "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної ради дев'ятого скликання". За нього проголосували лише 186 нардепів при 226 мінімально необхідних.

"Відкликати Яременка Богдана Васильовича з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва згідно з поданою ним заявою; обрати Ясько Єлизавету Олексіївну - народного депутата України, фракція політичної партії "Слуга народу", головою комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, увільнивши її від обов’язків члена цього комітету", - сказано у тексті постанови.

Підкреслимо, обурення у сесійній залі викликало те, що одним проектом постанови пропонувалося звільнити Яременка та призначити Ясько. Нардепи підтримували звільнення Яременка, однак вимагали окремого голосування за призначення глави комітету.

Нагадаємо, 2 грудня фракція "Слуга народу" визначилася з кандидатурою на пост нового глави комітету з питань зовнішньої політики. Так, рішенням фракції новим главою обрано Лізу Ясько.

Так, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на минулому пленарному тижні анонсував, що Верховна Рада проголосує за відставку народного депутата Богдана Яременка з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики 15 листопада. Однак голосування так і не відбулося.

Підкреслимо, сам Яременко ще 1 листопада повідомив, що написав заяву про відставку. Глава комітету заявив, що передасть заяву спікеру парламенту лише після того, як його відставку прийме фракція "Слуга народу".

Так, народний депутат опинився у центрі скандалу, коли під час засідання в Раді він займався листуванням з дівчиною зі сфери інтимних послуг. Це зафіксували і оприлюднили журналісти.