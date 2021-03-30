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Рада призначила вибори мера Харкова: названа дата

Автор: Юлія Струк

Верховна рада схвалила постанову про проведення позачергових виборів харківського міського голови. Їх проведуть 31 жовтня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання парламенту.

За документ проголосували 249 нардепів.

"Призначити позачергові вибори Харківського міського голови Харківського району Харківської області на неділю 31 жовтня 2021 року. Центральній виборчій комісії... визначити в установленому порядку обсяг бюджетних видатків, необхідних для проведення позачергових виборів Харківського міського голови", - сказано у документі.

Кабмін у межах повноважень зобов'язали вжити заходів з фінансування виборів за рахунок коштів цільової субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, відповідну постанову у парламенті зареєстрували 23 березня.

Як писало РБК-Україна, глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що вибори мера Харкова можуть відбутися в останню неділю жовтня.

Через локдаун у Києві парламент змінив свій режим роботи й найближчі три тижні відмовився від чергових засідань. Однак вирішив провести позачергові, щоб розглянути і постанову про вибори у Харкові.

Варто відзначити, що парламенту раніше для призначення нових виборів мера Харкова не вистачало клопотання секретаря міськради Ігоря Терехова про призначення позачергових виборів.

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Новини України ХарківВерховна Радавыборы мэра
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