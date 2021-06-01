Рада призначила двох представників до конкурсної комісії з обрання директора БЕБ

Верховна рада призначила двох своїх представників до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора Бюро економічної безпеки. Народні депутати підтримали відповідний проект постанови №5462.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Однак парламентарії відмовилися призначати представником ВР у комісію Олексія Ушакова - представника ГО "Волонтерський рух" Спільна мета ". Його пропонував призначити комітет з питань правоохоронної діяльності.

За поданням комітету з питань фінансів, податкової та митної політики призначили таких осіб:

Нагадаємо, раніше глава ДФС Вадим Мельник заявив, що БЕБ запрацює 25 вересня 2021 року. На наступний день після цього Державна фіскальна служба припинить своє існування.

Як писало РБК-Україна, 12 травня Кабінет міністрів України утворив Бюро економічної безпеки. Новий орган отримає повноваження СБУ та податкової міліції у сфері боротьби з економічними злочинами.

Так, у кінці січня 2021 року Верховна рада схвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.