Генпрокурором України вперше стала жінка

Верховна рада призначила новим генпрокурором України Ірину Венедіктову. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Призначення Венедіктової підтримали 269 нардепів.

Фото: голосування за призначення генпрокурора

Так, президент Володимир Зеленський, виступаючи перед нардепами, вніс пропозицію про призначення Венедіктової главою Офісу генпрокурора.

"Ірина Валентинівна - відомий юрист, доктор юридичних наук, у минулому народний депутат, зараз виконує обов'язки керівника ДБР. Переконаний, що професійні і моральні якості кандидата дадуть можливість забезпечити стабільну і злагоджену роботу органів прокуратури, викорінення корупції та ефективне розслідування гучних кримінальних справ", - зазначив глава держави.

Своєю чергою Венедіктова також виступила з трибуни Ради перед голосуванням за своє призначення.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх... Все, що можна швидко і законно завершити - буде швидко і законно завершено", - зазначила претендент на посаду.

Зазначимо, Ірина Венедіктова народилася 21 вересня 1978 року у місті Харкові. Закінчила з відзнакою Харківський національний університет внутрішніх справ за спеціальностями "Правознавство" та "Менеджмент". З серпня по грудень 2019 року обіймала посаду голови комітету ВР з питань правової політики. 28 грудня 2019 призначена на посаду т.в.о. директора Державного бюро розслідувань.



Доктор юридичних наук (2013 рік), член ряду редакційних колегій наукових фахових видань та спеціалізованих вчених рад.

Нагадаємо, в ході свого виступу Венедіктова заявила, що в Україні немає політичних переслідувань.

Зазначимо, вчора Володимир Зеленський пропонував Верховній раді призначити т.в.о. глави Державного бюро розслідувань Ірину Венедіктову генеральним прокурором. Відповідний проект постанови був зареєстрований у Раді 16 березня.

РБК-Україна писало, що виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним із його заступників.

Раніше повідомлялось, що серед кандидатів на посаду генпрокурора були нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, тимчасово виконуючий обов'язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедиктова і колишній заступник генпрокурора Сергій Кізь.