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Рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південмашу" для погашення боргів

Дніпро, Вівторок 14 липня 2020 11:58
Рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південмашу" для погашення боргів
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлия Струк

Нардепи схвалили відповідний проект закону у цілому

Верховна рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу "Південного машинобудівного заводу імені О.М.Макарова" для погашення боргів. Нардепи прийняли в цілому законопроект №3697 для його фінансового оздоровлення.

Про це повідомляє РБК-Україна.

За нього проголосували 324 нардепи.

У пояснювальній записці наголошується, що системна криза на "Південмаші" триває вже понад десять років. Ще в 2009 році Кабінет міністрів прийняв Державну програму розвитку підприємства, яка передбачала виведення компанії з кризи. Однак внаслідок системного недофінансування жодна із завдань програми її не виконали.

"Особливої гостроти криза набула в першій половині 2014 року, коли відбулася обвальна руйнація зв’язків з традиційними постачальниками і замовниками з РФ. Це призвело до скорочення грошового потоку за основними договорами з 4,25 до 0,12 млрд грн та до зменшення обсягів виробництва більше ніж на 80%", - вказано у ній.

Близько 6 тисяч співробітників підприємства 10 місяців не отримують виплати по зарплаті. Проблема тривалої заборгованості викликана зривом ряду контрактів і закриттям програми "Морський старт" на початку цього року.

Підкреслимо, з 2,3 млрд гривень на заборгованість із зарплати виділять 200 млн грн, а на заборгованість перед бюджетом за іншими платежами підуть 2,1 млрд, які після отримання будуть виплачені в бюджет як сплата заборгованості.

Рада направила 2,3 млрд гривень до статутного капіталу &quot;Південмашу&quot; для погашення боргів

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