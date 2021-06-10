Рада має намір прийняти закон президента про корінні народи до середини липня

Верховна рада планує схвалити в цілому законопроект №5506 президента Володимира Зеленського про корінні народи до кінця поточної сесії. Вона завершується у середині липня.

"Є розуміння і бажання у нас, так як це невідкладний законопроект, щоб ми обов'язково його проголосували на цій сесії. Тобто, до середини липня. І дуже важливо його проголосувати за основу і в цілому, щоб не розтягувати цю процедуру на правки", - зазначила нардеп.

Вона підкреслила, що закон абсолютно чіткий, невеликий та зрозумілий.

"Філософія його теж зрозуміла... Було би добре, якби прямо на саміті Кримської платформи президент підписав цей закон", - додала парламентар.