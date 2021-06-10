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Рада має намір прийняти закон президента про корінні народи до середини липня

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Україна, Четвер 10 червня 2021 17:39
Рада має намір прийняти закон президента про корінні народи до середини липня Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує схвалити в цілому законопроект №5506 президента Володимира Зеленського про корінні народи до кінця поточної сесії. Вона завершується у середині липня.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла замглави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Є розуміння і бажання у нас, так як це невідкладний законопроект, щоб ми обов'язково його проголосували на цій сесії. Тобто, до середини липня. І дуже важливо його проголосувати за основу і в цілому, щоб не розтягувати цю процедуру на правки", - зазначила нардеп.

Вона підкреслила, що закон абсолютно чіткий, невеликий та зрозумілий.

"Філософія його теж зрозуміла... Було би добре, якби прямо на саміті Кримської платформи президент підписав цей закон", - додала парламентар.

Нагадаємо, Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект №5506. Таке рішення сьогодні прийняв профільний комітет.

Як писало РБК-Україна, раніше комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав законопроект глави держави про корінні народи.

Відзначимо, документ з'явився на сайті парламенту в кінці травня.

Так, у День пам'яті жертв депортації кримських татар Зеленський заявив, що внесе в Раду законопроект про визнання кримських татар корінним народом. У той же день законопроект зареєстрували в парламенті.

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