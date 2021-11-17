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Рада доповнила закон про пошту: що змінилося

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Київ, Середа 17 листопада 2021 12:23
Рада доповнила закон про пошту: що змінилося Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада України внесла зміни до закону про поштовий зв'язок, якими врегульовано поняття спеціального фельд'єгерського зв'язку. Відповідний законопроект №3821 підтримали 263 нардепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Цим документом доповнено статтю 1 закону "Про поштовий зв'язок", і фактично він приймався для того, щоб лише законодавчо визначити терміни "фельд'єгерський зв'язок", а також "відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України".

Зокрема, визначено, що відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України - це прийом, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, користувачам у системі Міністерства оборони України у мирний час та особливий період.

А також зазначається, що фельд'єгерський зв'язок (урядовий фельд'єгерський зв'язок, відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України) - це складова частина поштового зв'язку України, призначена для прийому, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.

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