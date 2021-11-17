Рада доповнила закон про пошту: що змінилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію пленарного засідання.

Цим документом доповнено статтю 1 закону "Про поштовий зв'язок", і фактично він приймався для того, щоб лише законодавчо визначити терміни "фельд'єгерський зв'язок", а також "відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України".

Зокрема, визначено, що відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України - це прийом, обробка, перевезення та доставка (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, користувачам у системі Міністерства оборони України у мирний час та особливий період.

А також зазначається, що фельд'єгерський зв'язок (урядовий фельд'єгерський зв'язок, відомчий фельд'єгерський зв'язок у складі Збройних сил України) - це складова частина поштового зв'язку України, призначена для прийому, обробки, перевезення та доставки (вручення) відправлень, що містять інформацію, що становить державну таємницю та/або службову інформацію, окремим категоріям користувачів.