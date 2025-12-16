RU

Общество Образование Деньги Изменения

Рада предоставила рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберег"

Фото: нардеп объяснил, что принятие закона ускорит подбор кандидатов и рекрутинг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерий Ульяненко

Верховная Рада приняла закон №14238, который предоставляет рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберег". Свои голоса за принятие документа отдали 282 народных депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Александра Федиенко в Telegram.

Закон предусматривает добавление центров рекрутинга ВСУ в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра "Оберег".

Федиенко, который является автором закона, отметил, что его принятие позволит обеспечить адресный подбор кандидатов и ускорить рекрутинг. Кроме того, добавил он, комплектование будет переведено на "современную, цифровую модель" с соблюдением требований законодательства и защиты персональных данных.

"Предоставление центрам рекрутинга доступа к Единому государственному реестру позволит существенно повысить эффективность рекрутинга на военную службу по контракту, обеспечить быстрый и адресный подбор кандидатов в соответствии с потребностями войска, минимизировать дублирование функций между ТЦК и рекрутинговыми структурами", - рассказал депутат.

Он также отметил, что этот шаг является "логичным, своевременным и необходимым". По его словам, он отвечает потребностям ВСУ, условиям военного времени и курсу на модернизацию оборонной системы Украины.

 

Напомним, недавно Кабмин обновил порядок оформления военно-учетных документов. Отныне документ в приложении "Резерв+" является основным для военнообязанных, призывников и резервистов.

Для тех, кто нуждается в бумажной версии, остается возможность распечатать ее самостоятельно или в территориальных центрах комплектования.

Ранее "Резерв+" выступал альтернативой бумажным документам, но не их заменой. Электронный военно-учетный документ был приравнен по силе к бумажному.

Кроме того, в приложении "Резерв+" появится возможность получать уведомления о повестках. Ожидается, что эта функция заработает в следующем году.

