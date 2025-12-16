Рада предоставила рекрутинговым центрам доступ к реестру "Оберег"

Закон предусматривает добавление центров рекрутинга ВСУ в перечень субъектов, участвующих в ведении реестра "Оберег".

Федиенко, который является автором закона, отметил, что его принятие позволит обеспечить адресный подбор кандидатов и ускорить рекрутинг. Кроме того, добавил он, комплектование будет переведено на "современную, цифровую модель" с соблюдением требований законодательства и защиты персональных данных.

"Предоставление центрам рекрутинга доступа к Единому государственному реестру позволит существенно повысить эффективность рекрутинга на военную службу по контракту, обеспечить быстрый и адресный подбор кандидатов в соответствии с потребностями войска, минимизировать дублирование функций между ТЦК и рекрутинговыми структурами", - рассказал депутат.

Он также отметил, что этот шаг является "логичным, своевременным и необходимым". По его словам, он отвечает потребностям ВСУ, условиям военного времени и курсу на модернизацию оборонной системы Украины.