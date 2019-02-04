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Рада почне розгляд закону про захист економічної конкуренції у середу

Новини » Політика    04.02.2019 - 11:57
Рада почне розгляд закону про захист економічної конкуренції у середу
Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У середу парламент також розгляне ратифікації міжнародних угод

У пленарну середу Верховна рада розпочне розгляд законопроекту №6746 про захист економічної конкуренції. Про це повідомив спікер Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, у середу парламент традиційно розгляне ратифікації міжнародних угод.

"Також на середу пропонується об’ємний проект  закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України  щодо забезпечення принципів  процесуальної справедливості  та підвищення ефективності проваджень у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції №6746", - повідомив Парубій.

Спікер ВР зазначив, що законопроект отримав велику кількість правок. Тому депутати можуть не встигнути розглянути його у середу.

"Ми зможемо його пройти в середу, а у четвер прийняти рішення після завершення обговорення", - додав очільник парламенту.

Нагадаємо, у квітні минулого року нардепи не підтримали у другому читанні проект закону №6746. Так, після низки невдалих голосувань за прийняття законопроекту в другому читанні Парубій виніс на голосування пропозицію відправити його на повторне друге читання у комітет, за що проголосували 238 депутатів ВР.

Як писало РБК-Україна, на цьому тижні парламент розгляне зміни до Конституції по курсу України в Євросоюз та НАТО та перейменування Дніпропетровської області.

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