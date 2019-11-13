Рада почала розгляд земельної реформи

Верховна рада України на пленарному засіданні 13 листопада розпочала розгляд земельної реформи. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, нардепи почали розглядати в першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, напередодні представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявила, що законопроект про скасування мораторію на продаж землі можуть відкликати.

"Не потрібно поспішати. У нас є дедлайн до кінця року щодо скасування мораторію. Якщо ми сьогодні його відкличемо, у нас ще є час, щоб внести доопрацьований законопроект", - зазначила вона.

Зазначимо, на сьогодні до Ради внесено 10 альтернативних законопроектів про ринок землі.

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання продажу землі іноземцям будуть вирішуватися на всенародному референдумі. Він підкреслив, що між першим і другим читанням законопроект про обіг земель внесуть правки, згідно з якими право продавати і купувати землю будуть мати тільки українські громадяни і компанії.