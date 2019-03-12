Рада почала розгляд правок до "мовного закону"

У законопроект до другого читання подані 2082 правки

Верховная рада Украины во вторник, 12 марта, начала рассмотрение правок к "языковому закону" - законопроекту №5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Об этом объявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, к документу ко второму чтению поданы 2082 правки.

"Прошу главу комитета Николая Княжицкого занять рабочий пост... Я уверен, что мы должны, рассматривая поправки, поснимать все эти лживые ярлыки, которые распространяет российская пропаганда... Итак, первая правка", - прокомментировал глава Рады.

Подчеркнем, в начале утреннего заседания, сразу после времени, отведенного на выступления нардепов, две фракции подали заявление об объявлении реального перерыва на полчаса, в связи с чем Рада не смогла сразу приступить к правкам "языкового закона".

Как писало РБК-Украина ранее, 28 февраля парламент перешел к рассмотрению "языкового закона" во втором чтении. Однако рассмотрение ограничилось лишь вступительным словом главы профильного комитета, к правкам нардепы так и не переходили.

Напомним, в подготовленном ко второму чтению законе о функционировании украинского языка как государственного предусмотрены административные штрафы до почти 7 тысяч гривен. Так, штрафы будут касаться предпринимательской деятельности, осуществляемой в публичной сфере. В частности, штрафы составят от 5100 до 6800 гривен.

Отметим, спикер Рады рассказал, что нардепы не будут рассматривать другие законопроекты до принятия "языкового закона".