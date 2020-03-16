Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом

У ВР розповіли детальніше про закон для протидії розповсюдженню коронавірусу
Верховній раді України пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".
За словами глави комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, відповідний законопроект буде чинним тільки три місяці.
Основні норми закону
Документом пропонується:
- оперативна закупка товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;
- можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;
- звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;
- надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;
- заборона на проведення заходів держнагляду та контролю;
- віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;
- адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;
- додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;
- зміна статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.
Нагадаємо, в Раді також розробили законопроект про відстрочення податків на час дії карантину.
Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.