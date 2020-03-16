Рада может ввести уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом

В ВР рассказали подробнее о законе для противодействия распространению коронавируса
Верховной раде Украины предлагают предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".
По словам главы комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, соответствующий законопроект будет действовать только три месяца.
Основные нормы закона
Документом предлагается:
- оперативная закупка товаров, работ и услуг, необходимых для ликвидации и недопущения эпидемии, через переговорную процедуру, сокращенную до 1 дня;
- возможность 100% предоплаты за товары и услуги для предотвращения и борьбы с эпидемией коронавируса;
- освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств и изделий медназначения, закупаемых для борьбы с коронавирусом;
- предоставление возможности населению работать дистанционно или идти в отпуск;
- запрет на проведение мероприятий госнадзора и контроля;
- отнесение введения карантина к форсмажорным обстоятельствам;
- админответственность за нарушение обсервации и уголовная ответственность за умышленное заражение людей;
- дополнительные надбавки для медперсонала и сотрудников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса;
- изменение статей Трудового кодекса в части, где могут предоставлять оплачиваемый отпуск.
Напомним, в Раде также разработали законопроект об отсрочке налогов на время действия карантина.
Как писало РБК-Украина ранее, во вторник, 17 марта, в 8 утра состоится внеочередное заседание парламента.