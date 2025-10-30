В ВР могут ограничить блокирование евроинтеграционных законопроектов в сессионном зале. Что известно

В Верховной Раде рассматривают возможность изменений в процедуру голосования за евроинтеграционные законопроекты, чтобы в сессионном зале было меньше возможностей для их блокирования. В частности, для блокировки за счет так называемого "поправочного спама".

В случае законопроектов с пометкой Ukraine Facility такое блокирование уже стоит украинскому бюджету сотни миллионов евро, и эта цифра может возрасти. В частности, если парламент не примет в течение следующих двух месяцев законопроект №12377.

"К сожалению, поправочный спам применяют далеко не только для этого законопроекта - другие также являются его объектами. К ним подаются тысячи правок, и оппозиция таким образом может блокировать законопроект, скажем так, для того, чтобы что-то себе выторговать. Это не имеет отношения к конкретному законопроекту, но пока такая возможность существует", - пояснила Елена Шуляк.

Она добавила, что через поправочный спам в свое время проходили многие важные законопроекты, в частности к тем, которые были основой земельной реформы, а также к законопроекту о компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье. В первом случае речь шла о нескольких месяцах, в течение которых в сессионном зале проходили тысячи правок. Во втором - так же блокировался законопроект о "еВідновлення", когда в сессионном зале рассматривали, например, правку о замене слова "компенсация" на "выплата".

Подобная ситуация, сообщила Шуляк, была и по законопроекту №12377, когда 1 тыс. правок из более чем 3 тысяч, поданных в день его принятия 16 июля, их автор снял в тот же день. Остальные две тысячи оставшихся правок в течение почти 5 месяцев отрабатывала специальная Рабочая группа, созданная на базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, в ведомстве которого и находится этот законопроект.

"Мы должны были как можно качественнее отработать поданные правки для того, чтобы при проведении законопроекта через сессионный зал во втором чтении у него было больше шансов. Но при рассмотрении в сессионном зале каждый народный депутат может поставить на подтверждение свою правку, даже если раньше не настаивал на ней в Рабочей группе. Поэтому технически возможность заблокировать законопроект остается, ведь в случае законопроекта №12377 большинство из более 3 тыс. поданных правок составляет поправочный спам", - пояснила парламентарий.

Таким образом, добавила она, уже был заблокирован ряд законопроектов, которые Украина должна была принять в определенные дедлайны по условиям Ukraine Facility. В частности, законопроект о надзоре за законностью решений органов местного самоуправления. Провести его через сессионный зал было уже несколько попыток, и сейчас происходит третья. В целом, отметила Елена Шуляк, блокирование законопроектов с пометкой Ukraine Facility уже стоило Государственному бюджету Украины от нескольких сотен млн до 1 млрд евро.

Именно поэтому, акцентировала Шуляк, сейчас в Верховной Раде рассматривается вопрос об изменении процедуры рассмотрения евроинтеграционных законопроектов - чтобы для них она была прозрачная, понятная, очень четкая и, главное, быстрая. То есть, чтобы минимизировать возможность таких блокировок.

"Мы понимаем, что вся наша евроинтеграция требует иногда очень быстрых границ, и мы себе точно не можем позволить затягивать те или иные вопросы, особенно, когда это стоит значительных сумм украинскому бюджету", - резюмировала Елена Шуляк.