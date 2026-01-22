Совет мира Трампа: для чего его создали и что это значит для Украины

Главное:

Совет сформирован как бизнес-инструмент, без намерения заменять ООН

Вашингтон рассматривает эту модель и для других конфликтов в мире, в частности в Украине

К Совету не присоединились большинство стран ЕС, Китай, Индия и Бразилия, что ограничивает его потенциал

Украина скептически относится к Совету мира, из-за возможного членства РФ и Беларуси и его сомнительной эффективности

Совместно с представителями и лидерами Парагвая, Узбекистана, Косово и еще 16 стран Дональд Трамп торжественно подписал в Давосе устав новой организации с собой во главе – Совета мира (Board of Peace).

"Теперь Совет мира – официально международная организация", – заявила после церемонии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Однако новая структура имеет не так много общего с организациями вроде ООН. Отличия кроются даже в названии. Когда речь идет о "совете", в английском языке есть несколько слов-ответчиков. "Board" используется преимущественно в сфере бизнеса, тогда как в политике более распространено слово "Council".

Именно бизнес-подход четко видно в том, как эта структура должна работать. Совет планировали прежде всего для урегулирования конфликта между Израилем и ХАМАС в Секторе Газа.

Там новый орган должен следить за демилитаризацией и поэтапной реконструкцией территории. Кроме того, в его ведении будет разоружение ХАМАС, развертывание международных сил стабилизации, а также контроль за работой временной гражданской администрации в Газе.

Впрочем, уже на этом этапе американские чиновники начали говорить о возможности более широкого мандата Совета. Логика Вашингтона заключается в том, что если модель сработает в Газе, ее можно будет использовать и для других затяжных конфликтов.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Совет сосредоточится на реализации мирного плана в Секторе Газа. Однако, по его словам, он может "служить примером того, что возможно в других частях мира" – в частности в Украине и Венесуэле.

В то же время новая организация напоминает закрытые клубы, которые окружение Трампа традиционно использует для неформальных контактов между бизнесом и властью – и продвижения собственных политических инициатив вне классических международных институтов.

Поэтому по крайней мере пока речь не идет о замене или дублировании структур ООН.

"Как только этот Совет будет полностью сформирован, мы сможем делать практически все, что пожелаем. И мы будем делать это совместно с Организацией Объединенных Наций", – сказал Трамп на церемонии. Он добавил, что ООН имеет большой потенциал, который до сих пор не был полностью использован.

О чем свидетельствует список участников

Накануне церемонии Трамп разослал приглашения 49 странам. Впрочем практически сразу ряд из них отказался от участия. Так, большинство европейских стран сделали это на фоне угроз Трампа ввести торговые тарифы в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Из членов Евросоюза к Совету присоединились только Венгрия и Болгария.

Другие, как заявил Марко Рубио, еще изучают предложение и имеют длительные внутренние процедуры. О своем согласии присоединиться ранее заявляли Беларусь, Вьетнам и Канада. Кроме того, над приглашением Трампа еще раздумывает Россия – а это само по себе может оттолкнуть ряд других стран.

В первоначальном составе также нет государств, которые являются самыми мощными в своих регионах, – Индии, Бразилии или Китая. И это может стать критическим фактором.

"На Китай смотрит значительная часть стран. И если он таки не согласится на участие, а скорее всего этого не произойдет до встречи Трампа с Си Цзиньпином в апреле, то эта структура рискует остаться нерабочей", – сказал РБК-Украина исполнительный директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов.

Такой состав, даже если он несколько расширится, уже сейчас определяет "потолок возможностей" для Совета мира. Особенно, когда речь идет об Украине.

Позиция Украины

Президент Зеленский ранее высказывал предостережения относительно участия Украины в Совете, ведь в него пригласили также РФ и Беларусь.

"Россия – наш враг, Беларусь – их союзник. Сложно представить, как мы с РФ можем быть вместе в том или ином совете", – отметил Зеленский.

В конце концов, он так и не присоединился к церемонии создания Совета, хотя находился в это время в Давосе.

Кроме, собственно, возможного членства России и Беларуси, есть и другие преграды, которые затрудняют участие Украины. Главная из них – сомнительная эффективность Совета в контексте завершения российско-украинской войны.

"Похоже, эта история таки остается локальной. Без европейских стран и Китая это будет лишь клуб Дональда Трампа, где вступительный билет стоит миллиард долларов. И как только Трамп покинет пост, этот Совет мира, скорее всего, прекратит свое существование", – отметил изданию Леонов.

В итоге президент США, конечно, в очередной раз продемонстрировал свою способность мыслить масштабно. Впрочем, его собственная хаотичность и непредсказуемость нередко мешает реализовать задуманное на практике – после чего сам Трамп быстро теряет интерес к делу. Несмотря на пафосное начало, такая судьба может ждать и проект Совета мира.

Это может быть интересно

– Какой была первоочередная задача Совета мира согласно плану Вашингтона?

Совет планировался прежде всего для урегулирования конфликта в Секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Он должен следить за демилитаризацией, разоружением ХАМАС, реконструкцией территории и контролировать временную гражданскую администрацию.

– Рассматривается ли возможность применения модели Совета мира для решения конфликта в Украине?

Да. Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что если модель окажется успешной в Газе, она может служить примером для других регионов, в частности для Украины и Венесуэлы.

– Почему президент Украины Владимир Зеленский не присоединился к созданию этой организации?

Главной причиной стало то, что в Совет пригласили Россию и Беларусь. Зеленский отметил, что трудно представить совместное участие в одной структуре со страной-агрессором и ее союзником. Также существуют сомнения относительно эффективности Совета для завершения войны.

– Какие страны Европейского Союза согласились стать членами Совета мира на этапе его основания?

Из членов ЕС к Совету присоединились только Венгрия и Болгария. Большинство других европейских стран отказались на фоне угроз Трампа относительно торговых тарифов из-за ситуации с Гренландией.