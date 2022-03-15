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Рада позбавила Киву депутатського мандата

Автор: Уляна Безпалько

Верховна рада України позбавила нардепа від "Опозиційної платформи - За життя" Іллю Киву депутатського мандата. Він переховується за кордоном.

Про це РБК-Україна повідомив представник президента в Конституційному суді, нардеп від "Слуги народу" Федір Веніславський.

За його словами, за позбавлення Киви депутатського мандата проголосували понад 340 нардепів.

Нагадаємо, минулого тижня Личаківський суд Львова заочно заарештував Киву за підозрою у державній зраді.

Також повідомлялося, що Державне бюро розслідувань вже зібрало матеріали для оголошення його до міжнародного розшуку.

За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Кива записав відеопривітання з днем російської армії (23 лютого) та озвучив "потребу у визволенні України".

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Ілля КіваВерховна рада