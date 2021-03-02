Рада змінила Податковий кодекс у рамках проекту "інвестняні"

Закон тимчасово, до 1 січня 2035 року, надає податкові пільги для інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

Документ звільняє від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, що ввозяться інвесторами зі значними інвестиціями.

Йдеться про обладнання для реалізації інвестпроекту. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями, а його перелік і обсяги визначатиме уряд України.

У Головному юридичному управлінні ВР звертають увагу, що у такий спосіб Кабміну фактично делеговано повноваження щодо регулювання окремих елементів механізму оподаткування, що не відповідає конституційним приписам щодо виключного повноваження Ради визначати всі елементи правового механізму регулювання податків.

Ця норма не відповідає і частині третій статті 42 Конституції України, згідно з якою держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності.