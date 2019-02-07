Парламент ініціює перевірку комунальних тарифів

Парубій заявив про необхідність контролю з боку парламенту

Верховная рада Украины инициирует проверку завышенных тарифов на коммунальные услуги. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий отметил, что по результатам консультаций с главами фракций по ситуации с начислениями за коммунальные услуги стороны сошлись на необходимости парламентского контроля.

"Возможно, завышение тарифов бьет по наиболее незащищенным гражданам Украины. Если такие факты есть - они должны быть исследованы парламентом. Мы договорились создать совместную рабочую группу, чтобы подготовить постановление по вопросу проверки обоснованности тарифов. Я прошу депутатские фракции безотлагательно предоставить своих представителей. И подготовить текст постановления, чтобы на следующей пленарной неделе мы смогли вынести ее на голосование", - добавил Парубий.

Напомним, в декабре 2018 года правительство инициировало проверку облгазов из-за завышенных платежей.

Отметим, Кабинет министров Украины возвращает норму потребления газа на отметку в 3,3 кубометра.