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Рада хоче посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

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Україна, Четвер 15 липня 2021 15:06
Рада хоче посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції Фото: захист дітей від негативного впливу еротичної продукції хочуть посилити в Україні (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада посилила захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Народні депутати ухвалили за основу відповідний законопроект №5330-1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

Закон забороняє використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.

Нагадаємо, наприкінці травня профільний комітет рекомендував Раді ухвалити цей закон за основу.

Як писало РБК-Україна, у середині березня в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Відповідний закон набув чинності.

Так, 18 лютого народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3055.

У січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.

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