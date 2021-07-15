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Рада хочет усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции

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Украина, Четверг 15 июля 2021 15:06
Рада хочет усилить защиту детей от негативного влияния эротической продукции Фото: защиту детей от негативного влияния эротической продукции хотят усилить в Украине (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада усилила защиту детей от негативного влияния продукции сексуального или эротического характера. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №5330-1.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Закон запрещает использование образов всех детей (а не только несовершеннолетних) в любой форме в продукции сексуального или эротического характера и в проведении зрелищных мероприятий такого характера.

Напомним, в конце мая профильный комитет рекомендовал Раде принять этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, в середине марта в Украине ужесточили наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Соответствующий закон вступил в силу.

Так, 18 февраля народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект №3055.

В январе 2020 года глава государства Владимир Зеленский подписал закон о введении в Украине реестра педофилов.

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