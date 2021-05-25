ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції

Новость на русском →
Україна, Вівторок 25 травня 2021 17:54
Раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу еротичної продукції Фото: Раді рекомендують схвалити за основу закон для захисту дітей від впливу еротичної продукції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховній раді рекомендують посилити захист дітей від негативного впливу продукції сексуального чи еротичного характеру. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує прийняти за основу відповідний законопроект №5330-1.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Проект забороняє використання образів усіх дітей (а не тільки неповнолітніх) у будь-якій формі в продукції сексуального чи еротичного характеру та у проведенні видовищних заходів такого характеру.

"За результатами розгляду комітет рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект про внесення змін до ЗУ "Про захист суспільної моралі" (№5330-1)", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у середині березня в Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Відповідний закон набув чинності.

Він закріплює в українському законодавстві визначення поняття "дитяча порнографія" і встановлює кримінальну відповідальність за вчинення дій сексуального характеру, домагання осіб, які не досягли 16-річного віку, за виготовлення і використання дитячої порнографії, за відвідування або проведення заходів сексуального характеру за участю неповнолітнього, а також за залучення дитини до участі в них.

Як писало РБК-Україна, 18 лютого народні депутати прийняли в другому читанні відповідний законопроект №3055.

У січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада преступления эротика
NEWS
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня
DAILY
"Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна "Антонов" розправляє плечі. Що будує і чим живе авіагігант України