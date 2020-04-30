Рада продовжила роботу ТСК щодо розслідування вибухів боєприпасів на складах

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Роботу продовжено ще на півроку

Верховна рада України продовжила роботу Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія (Харківська обл.), м.Сватове (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи схвалили відповідний проект постанови №3384. За нього проголосували 332 парламентарії.

Документом передбачається взяти до відома попередній звіт ТСК, а також продовжити роботу комісії на шість місяців, по спливу яких заслухати на пленарному засіданні ВР остаточний звіт комісії.

Нагадаємо, голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради з розслідування вибухів на українських складах боєприпасів, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підкреслював, що роботу ТСК необхідно продовжити. Роботу комісії пропонувалося продовжити ще на півроку.

Як писало РБК-Україна, раніше Арахамія повідомляв, що пожежа на складах боєприпасів у Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених у землю підривних зарядів. Так, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу, був підрив спеціальних зарядів. У результаті вибуху утворилася величезна воронка. Всього було виявлено близько 10 подібних воронок.