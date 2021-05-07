ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Раді пропонують направити 800 млн гривень на кисневі концентратори

Новость на русском → Україна, П'ятниця 07 травня 2021 14:59
Раді пропонують направити 800 млн гривень на кисневі концентратори
Автор: Юлія Струк

Верховній раді пропонують внести зміни до державного бюджету на цей рік, щоб направити 800 млн гривень на кисневі концентратори. У парламенті зареєстрований відповідний законопроект №5460.

Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Проект пропонує змінити закон про державний бюджет на цей рік. А саме створити нові бюджетні програми - централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я та субвенція з державного бюджету місцевим на закупівлю послуг з проектування та встановлення кисневих станцій.
Закон передбачає направити 650 млн гривень на обладнання та 150 млн гривень - проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що українська влада поділиться з Індією киснем. Україна вирішила допомогти з подоланням масштабного спалаху коронавірусу в Індії.

Як писало РБК-Україна, наприкінці квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявляв, що в Україні немає жодної COVID-лікарні, де б закінчився кисень для лікування хворих коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Верховна Рада Коронавірус
NEWS
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена